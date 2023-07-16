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Gündem Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde toplu istifa
Gündem

Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde toplu istifa

Yeniakit Publisher
2023-07-16 16:55:00 -
Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde toplu istifa

DEVA Partisi Dinar İlçe Başkanı Burhanettin Yüksel, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yüksel, açıklamasında kendisiyle birlikte ilçedeki tüm üyelerin de istifa kararı aldığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Daylık, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bir istifa haberi de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden geldi.

DEVA Partisi Dinar İlçe Başkanı Burhanettin Yüksel, ilçedeki tüm üyelerle birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.

Yüksel’in açıklamasında “Kurucusu olduğum Dinar Deva Partisi İlçe Başkanlığından ve Deva Partisi üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine ve iş yoğunluğum dolayısıyla üyelerimle beraber istifa ediyoruz. Desteklerini her zaman hissettiğim il başkanıma, İl yönetimine, ilçe başkanlarına, ve kıymetli Dinarlı hemşerilerime teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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