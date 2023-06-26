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Siyaset Ali Babacan'ın CHP'lileri çıldırtan açıklamasına Ümit Özdağ'dan tepki
Siyaset

Ali Babacan'ın CHP'lileri çıldırtan açıklamasına Ümit Özdağ'dan tepki

Yeniakit Publisher
2023-06-26 21:48:00 -
Ali Babacan'ın CHP'lileri çıldırtan açıklamasına Ümit Özdağ'dan tepki

Seçimlerde yüzde 1'lik bir katkı bile sağlamadan Kılıçdaroğlu'nu oyuna getirip CHP'den 15 milletvekili koparan koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'ın, "Seçimi helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var.' sözlerine Ümit Özdağ tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri geride kalsa da tartışmalar sona ermedi. TBMM'ye CHP listelerinden 15 milletvekili gönderen Millet İttifakı paydaşlarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın son çıkışı yeni bir polemiğin de fitilini ateşledi.

Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Ali Babacan, seçim sonuçlarını da değerlendirdi. Tertemiz bir seçim kampanyası yürüttüklerini, yapamayacakları hiçbir söz vermediklerini söyleyen Babacan, "Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik." dedi.

Ümit Özdağ'dan tepki: Utanmazlığın resmi

Babacan'ın açıklamalarına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Özdağ, Babacan'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin? Ne gerek var ağabey resme aşağıda fotoğrafı var." ifadelerini kullandı.


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