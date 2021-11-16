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Siyaset Ali Babacan'ı sarsacak istifa! O da ‘ben yokum’ dedi
Siyaset

Ali Babacan'ı sarsacak istifa! O da ‘ben yokum’ dedi

Ali Babacan'ın Genel Başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik, hayal kırıklıkları yaşadığını ifade ederek partiden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:13:00 -
Ali Babacan'ı sarsacak istifa! O da ‘ben yokum’ dedi

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik, 'Çok büyük umutlarla girdiğim DEVA Partisi'nde artık yokum' diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa açıklamasını Twiter hesabı üzerinden yapan Çelik kararını "Anadolu çocuklarının da il başkanı olabileceğine inandığım ve çok büyük umutlarla girdiğim DEVA Partisi'nde artık yokum" diyerek duyurdu.

Çelik açıklamasının devamında "İnandığım hiçbir şeyi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. İyi olan herkesin yolu açık olsun. Toplumsal muhalefetin bir parçası olmaya ve bu sorumlulukla örgütlemeyi büyütmeye katkı sunmaya devam edecek bir vatandaş olarak mücadele etmeye devam edeceğim. Bunun için herhangi bir parti üyesi veya koltuk veya sıfat sahibi olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

alper

amarkan dolarıyla aykda durmaya çalışan fetocu ali babacan nereye kadar hayinlini gizleycek bu millet herkesi ne oldunu gayet iyi biliyor
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