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Gündem Ali Babacan'dan tepki çeken HDP açıklaması: Bunda sorun yok
Gündem

Ali Babacan'dan tepki çeken HDP açıklaması: Bunda sorun yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Babacan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kendilerinden görüşme talep edeceği iddialarına "Eğer talep gelirse, randevu veririz. Bunda herhangi bir sorun yok" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 20:44:00 -
Ali Babacan'dan tepki çeken HDP açıklaması: Bunda sorun yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti. Babacan'a eşlik eden heyet içinde Başkanlık Kurulu üyeleri Sadullah Ergin, Mustafa Yeneroğlu, Sanem Oktar ve İbrahim Çanakcı yer aldı. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Babacan ortak basın toplantısı yaptı.

İttifaklarla ilgili konuşan Babacan, "Herhangi bir ittifak konusunu gündemimizde tutmuyoruz. Genel başkanlarla yaptığımız görüşmelerde bu konu gündeme gelmiyor. İttifaklar seçim öncesinde görüşülmesi gereken konulardır. Yasal düzenleme de zaten partilerin seçim öncesinde bir arada hareket edip etmemeleriyle ilgilidir. Gündemimizde ittifak yok ama istişare, diyalog ve iş birliği var" dedi.

Tepki çeken HDP açıklaması

Babacan, terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin yeni döneme ilişkin olarak kendilerinin de içinde bulunduğu dört parti ile görüşme talep edeceği yönündeki haberler için de, "HDP'den bize ulaşmış resmî randevu talebi henüz yok. Eğer talep gelirse, randevu veririz. Bunda herhangi bir sorun yok" dedi.

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