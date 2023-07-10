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Siyaset Ali Babacan’dan şok hamle! Yeni planı ortaya çıktı! Vay uyanık vay
Siyaset

Ali Babacan’dan şok hamle! Yeni planı ortaya çıktı! Vay uyanık vay

Yeniakit Publisher
2023-07-10 13:47:00 -
Ali Babacan’dan şok hamle! Yeni planı ortaya çıktı! Vay uyanık vay

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin TBMM’de grup kurmasının ardından kulislerde şimdi de DEVA Partisi ile Demokrat Parti’nin yeni bir grup kuracağı ileri sürülüyor.

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin TBMM’de grup kurmasının ardından kulislerde şimdi de DEVA Partisi ile Demokrat Parti’nin yeni bir grup kuracağı ileri sürülüyor.

Ancak parlamentoda 15 milletvekili bulunan DEVA ile üç milletvekili bulunan DP’nin, TBMM çatısı altında grup kurabilmesi için iki milletvekiline ihtiyacı bulunuyor. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, DEVA ve DP’li yetkililer, gerekli olan iki milletvekili için İyi Parti’yi işaret ediyor.

Meral Akşener, kurultayda partililer ile ilgili “Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız” demişti. DEVA ve DP’li yetkililer ise Akşener’in bu sözlerinin ardından, “İyi Parti’de kırgınlık oluştuğuna” dikkati çekiyor.

DEVA Partisi ve DP’nin birlikte grup kurması halinde İyi Parti’den “iki veya daha fazla milletvekilinin ya DEVA Partisi’ne ya da DP’ye katılabileceği” belirtiliyor.
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