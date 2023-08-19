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Gündem Ali Babacan’dan seçim itirafı! CHP’ye: Hayal mi görüyorsunuz?
Gündem

Ali Babacan’dan seçim itirafı! CHP’ye: Hayal mi görüyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2023-08-19 06:47:00 -

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'te katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan, 14 ve 28 Mayıs'ta aldıkları seçim yenilgisine ilişkin, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." itirafında bulundu.

BABACAN'DAN CHP'YE: HAYAL Mİ GÖRÜYORSUNUZ?

Babacan ayrıca CHP'nin tek başına seçimi kazanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Babacan açıklamasında, ''CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip kazanabilmesi mümkün mü? Hayal mi görüyorsunuz? Yerel seçim geliyor, hadi İstanbul’da Ankara ‘da desinler ki 'Biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız', hadi yapsınlar.'' dedi.

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