Ali Babacan'dan darbe tehdidi mi? "İnsanlar başka çözüm yolları aramaya başlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi bölmek isteyen muhaliflerin gazına gelerek Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA) kuran Ali Babacan, Diyarbakır'da konuştu.

Partisin il kongresini yapmak üzere kente gelen Babacan, demokrasi ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğuna iddia etti.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye şirinlik yapan Babacan, belediye başkanlarının gözaltına alınmalarını da eleştirdi.

Halkın özgür iradesini ortaya koyduğu seçimlere de dil uzatmaktan geri durmayan Ali Babacan, seçimlerin anlamını yitirdiğini söyledi.

Babacan "Seçilmiş insanların idari kararlarla bir sabah evinden alınıp götürüldüğünü görüyoruz. Bu ister belediye başkanları olsun, isterse meclisler, belediye meclisleri üyeleri olsun. İsterse Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) seçilmiş milletvekilleri olsun. Seçilmiş bir insan demek arkasında bazen 5 bin, bazen 500 bin, bazen 5 milyon insanın iradesi demek. Ve biz çok açık söylüyoruz. Seçilmiş bir insanın görevden alınması sadece ve sadece bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından yapılabilmekte. Aksi halde siz seçimleri anlamsızlaştırırsanız, sandığı anlamsızlaştırırsınız o ülkede artık gerçek anlamda bir demokrasi var diyemeyiz. Ve insanlar başka çözüm yolları aramaya başlar” ifadelerini kullandı.

Toplantı, basın açıklamasından sonra soru cevap şeklinde devam etti.