Ali Babacan'dan CHP'lileri çıldırtacak sözler

KRT TV’de Selen Yalaz’ın sunduğu “Bir Başka Açı” programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’den altılı masadaki diğer küçük partilere oy kayması konusundaki görüşünün sorulması karşısında, “Adaylarımızın olduğu yerlerde CHP’nin oyu Türkiye ortalaması olan %2,5’dan daha fazla arttıysa, bunun en önemli sebebi bizim arkadaşlarımız ve oralarda yoğun çaba ortaya koymamız. ‘DEVA Partisi’nin katkısı olmadı’ diye bir şey yok. Kesinlikle reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan şunları söyledi: “Muhtemelen CHP’li seçmenden bir miktar TİP’e, bir miktar Zafer Partisi’ne, bir miktar Memleket Partisi’ne, bir miktar da İYİ Parti’ye kayma var gibi görünüyor. Sayın Akşener ‘Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e’ demişti. Bunun etkilerini araştırmalarda ölçmemiz gerekecek. Kahramanmaraş’ta CHP’nin 1 milletvekili vardı; önceki seçimde aldığı oy %9,5; bu seçimde %16,3. Bizim il başkanımız ikinci sıradaydı; seçildi. Şanlıurfa’da CHP’nin önceki seçimde oyu %3,5; bu seçimde %8. Bir milletvekilinden ikiye çıkmış. Diyarbakır’da CHP’nin oyu %2’den %8’e çıktı; dörde katladı. Bizim adayımız ikinci sıradaydı, kazanamadı ama Diyarbakır’da artık CHP’nin bir milletvekili var. Siirt’te il başkanımız birinci sıradan aday oldu, kazanamadı ama CHP’nin oyu %2’den %7,8’e çıktı. Bizim seçime girdiğimiz her yerde CHP’nin oy artışları var. Adaylarımızın olduğu yerlerde CHP’nin oyu Türkiye ortalaması olan %2,5’dan daha fazla arttıysa, bunun en önemli sebebi bizim arkadaşlarımız ve oralarda yoğun çaba ortaya koymamız. ‘DEVA Partisi’nin katkısı olmadı’ diye bir şey yok. Kesinlikle reddediyorum. Çok büyük katkımız oldu. 15 milletvekilimizin 15’i de helalinden kazandı. Bu yaygaraya, bu kuru gürültüye pabuç bırakmayız. Bugünkü aklımız olsaydı, yine ortak liste yapardık ve yine bu şekilde girerdik. Bu seçime özel bir şey. Bundan sonraki seçimler oturulur, konuşulur.”