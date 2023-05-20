Ali Babacan'dan CHP seçmenini kızdıracak açıklama! 'Herkes kendine suçlu arıyor'

Kendi adaylarıyla seçime girmeye cesaret edemeyen Babacan, olmayan oylarıyla CHP listesinden kazandıkları 15 vekilin haklarıyla helalinden seçildiklerini söyledi.

"Bu konuda en ufak bir kaygımız yok" diyen Babacan, CHP'ye de katkı sağladıklarını iddia ederek, "CHP istedi bizden, beraber girersek daha çok milletvekili çıkacak diye. Her ikimizde, yani sadece DEVA Partisi'yle CHP'nin aynı listede olmasının artı 18 tane milletvekili ürettiğini gördük." dedi.

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

DEVA'nın hak etmediği gibi bir şey kesinlikle yok. Şu var tabii, seçim sonuçları beklenenin altında çıkınca herkes bir suçlu arıyor. Toplumda bunun suçlusunun arayışı olur. Kaldı ki bu ikinci tura giderken de bütün teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız, hep beraber çalışacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda seçimi kazanması için her türlü emeğimizi, varlığımız ortaya koyacağız.