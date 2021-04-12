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Siyaset Ali Babacan'a HDP darbesi! Peş peşe istifa ettiler
Siyaset

Ali Babacan'a HDP darbesi! Peş peşe istifa ettiler

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ndeki istifalar sürüyor. Partinin HDP ile yakınlaşmasına tepki gösteren Partinin kurucu üyelerinden Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partilerinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 16:49:00 - 2021-04-12 16:59:53

Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nde, HDP ile yakınlaşma ve parti politikalarına tepkiler sürüyor. İl teşkilatlarında peş peşe gelen istifa haberleri sonrası bu sefer 2 kurucu ismin istifa ettiği öğrenildi.

Kurucu isimlerden 2 istifa

Partinin kurucu üyelerinden olan ve daha önce genel başkan yardımcılığı yapmış Arzu Kılıçlar ve Kurucular Kurulu üyesi Nevim Bilici'nin partiden istifa ettiği öğrenildi. 

2 isim istifa edip AK Parti'ye katılmıştı

DEVA Partisi Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Murat Adısanoğlu ve DEVA Parti Balıkesir İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı Murat Karacan, geçtiğimiz günlerde partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katılmıştı.

Antalya'da kriz: 28 kişi istifasını sundu

Antalya'da kurucu üyelerin başını çektiği 28 kişilik bir grup, İl Başkanı Süleyman Akıncı’nın yönetimini beğenmeyerek genel merkeze istifasını sundu. Genel merkezin henüz istifaları kabul etmeyip sorunun daha da büyümemesi için Antalya’daki ilçe kongrelerini iptal etti.

Elazığ'da 30 kişilik çatlak: İstifa mı görevden alma mı?

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan ve il yönetim kurulunun istifa edeceği öne sürülürken DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız istifanın doğru olmadığını İl Başkanı Dağhan'ın görevden alındığını açıkladı.

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Yorumlar

Uygar

Görevli parti dağılıyor. Misyonu akp yi dağıtmak olan partinin kendisi dağılıyor.
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SOKAĞIN SESİ

BEBECAN YILLARCA FETÖ KONTENJANINDAN BAKANLIK YAPAN BİR ZİRAAT.
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