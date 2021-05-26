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Gündem Ali Babacan'a gıkını çıkaramıyor! DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan çamur siyaseti
Gündem

Ali Babacan'a gıkını çıkaramıyor! DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan çamur siyaseti

Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan'ın ihanetini görmezden gelen DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, çamur siyasetine soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 17:03:00 -

Koltuk sevdası uğruna AK Parti’den ayrılan ve AK Parti vekili iken CHP ile ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı çalışması yürüttüğünü itiraf ederek ihaneti gözler önüne seren Ali Babacan’a sessiz kalan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, başkalarına çamur atmaya kalktı.

CHP ile yapılan ortak aday çalışmasının tam göbeğinde olduğunu itiraf eden Babacan’a karşısı gıkını çıkarmayan Yeneroğlu, sosyal medya hesabından isim vermende yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak, "Şahsi bekaları için memleketi ateşe atmaktan hiç tereddüt etmeyecek kişilerden Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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