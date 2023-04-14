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Siyaset Ali Babacan'a çok büyük şok! Saçını başını yolacak
Siyaset

Ali Babacan'a çok büyük şok! Saçını başını yolacak

Yeniakit Publisher
2023-04-14 10:05:00 -
Ali Babacan'a çok büyük şok! Saçını başını yolacak

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, "gördüğü lüzum üzerine" partiden istifa ettiğini duyurdu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, "gördüğü lüzum üzerine" partiden istifa ettiğini duyurdu.

Twitter'dan, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" başlıklı bir açıklama yapan Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum.

Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum."
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