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Gündem Ali Babacan'a 'casusluk' şoku! Metin Gürcan, gözaltına alındı
Gündem

Ali Babacan'a 'casusluk' şoku! Metin Gürcan, gözaltına alındı

DEVA Partisi'nin kurucu isimlerinden Metin Gürcan, siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Gürcan, aklınca kendisine arka çıkılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 09:52:00 -
Ali Babacan'a 'casusluk' şoku! Metin Gürcan, gözaltına alındı

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aklında kendisine arka çıkılmasını isteyen Gürcan, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğinizi istiyorum." dedi.

Parti avukatlarının da Metin Gürcan'ın evine gittikleri öğrenildi.

Cihat Yaycı'nın 15 Temmuz'a ilişkin tespitini hedef almıştı

Metin Gürcan, emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın, "15 Temmuz'da, Yunanistan Türkiye'nin batısını 'Megali İdea' çerçevesinde FETÖ'cülerle birlikte resmen işgal edecekti." açıklamasını hedef almıştı.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın videosunu twitter hesabından paylaşan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi emekli Yüzbaşı Metin Gürcan kendisinin komutanı konumundaki Yaycı'yı hedef alarak "Dinledikçe TSK adına kaygılanıyorum! Biz koskoca orduyu kimlere emanet etmişiz? Bir diğer nokta da statü sahibi böyle kişilerden böylesine saçma yorumlar geldikçe 15 Temmuz’un asıl nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçlarına dair rasyonel akıl yürütme zorlaşıyor..Yazık!" ifadelerini kullanmıştı.

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