Ali Babacan Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdi! Bir dakika içinde iki farklı söylemle insanlarla alay etti

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk ekranlarında yayınlanan "Teke Tek" programında Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.

Faiz indirilince kurun sıçrayacağını iddia etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine değinen Babacan, faiz indirmenin kuru sıçrattığını iddia etti.

"Merkez Bankası faizi yüksek tutarsa kur sakinleşiyor. Faizi indirmeye çalıştıklarında da kur çıkıyor. Geçen hafta yaşadık. Faizi sadece bir puan indirdiler ve kur hemen sıçradı."

Araya giren Fatih Altaylı, "Bir puan düşürülünce kurun fırlayacağı belli iken niye böyle bir şey yapılıyor?" diye sordu. Bu soru üzerinden AK Parti iktidarını hedef alan Babacan, "Onlara sormak lazım çünkü yapılanların arkasında bir mantık aramak mümkün değil ki. Yani bilimsel, mantıklı, rasyonel bir açıklaması yok bunun." diye konuştu.

Bir dakika geçmeden kendisi ile çelişti

Aradan bir dakika bile geçmeden, insanlarla adeta alay eden Babacan, bu kez de iktidarı, "Niye bir puan indiriyorsunuz? Daha fazla indirseydiniz." diye hedef aldı:

"Mesela Cumhurbaşkanı ne diyor? 'Faiz sebep, enflasyon sonuç.' diyor. 'Yani faizi düşür, enflasyon da düşsün' diyor. "Peki niye sadece bir puan düşürdü faizi? 19'dan 18'e düşürdü. 18 hala Avrupa'nın en yüksek faizi. 18'e değil de 10'a veya 5'e indirsin. Avrupa'da eksi faiz var. Amerika'da 0-0.25 arası. 18 düşük bir faiz mi? Niye 18? Daha da düşürülsün."