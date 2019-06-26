Ali Babacan kimdir? Ali Babacan yeni parti

31 Mart yerel seçimleri sonrası Ali Babacan genel başkanlığında ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de yer alacağı yeni parti kurulacağı dillendirilmişti. YSK’nın İstanbul büyükşehir belediye seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinden sonra parti kurma çalışmalarını 23 Haziran seçim sonrasına bırakan Ali Babacan ve ekibi İstanbul seçim sonuçlarına göre AK Parti’nin oyunun düşmesi sonrası yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. Peki Ali Babacan kimdir? Ali Babacan neleri? Ali Babacan kaç yaşında? Ali Babacan yeni parti kurulacak mı?

1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te TED Ankara Koleji'ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.1990 yılında Fulbright bursu kazanarak, ABD'ye gitti. 1990-1992 yılları arasında ABD Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.1992-1994 yılları arasında, Amerika'da finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994 - 2002 yılları arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

2001 yılında AK Parti Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti; 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Babacan yeni parti kuracak mı?

TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, Ali Babacan için “Çalışkan, dürüst, kamuoyunda da sevilen bir arkadaşımız. Ama lider değil. Bir partide ikinci, üçüncü görevi üstlenecek biri olabilir” dediği öğrenildi. Ahmet Davutoğlu konusunda ise ‘'Davutoğlu 2003'ten itibaren Başdanışman, Dışişleri Bakanı, Genel Başkan ve Başbakanlık görevleri üstlendi. Kendini yetiştirmiş, donanımlı, çalışkan bir kişi. Girdiği seçimde de yüzde 49 oy aldı. Tecrübesi daha fazla, güçlü bir siyasi figür” yorumunu yaptı.

