  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Ali Babacan hükümete akıl verdi: Türk Lirası değer kazanır

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ali Babacan, hükümete akıl vermeye kalktı. Hükümete sözde 10 maddelik öneri sunan Babacan, "Bunları yaparsanız TL değer kazanır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:38:00 -
Ali Babacan hükümete akıl verdi: Türk Lirası değer kazanır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenemeyen muhaliflerin gazına gelerek DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, hükümete akıl vermeye kalktı.

Sözde 10 maddelik bir çözüm önerisi sunan Babacan, Türk Lirası'nın değer kazanacığını öne sürdü.

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi, Türk Lirası'nın tekrar eski değerine nasıl dönebileceği konusunda hükümete 10 maddelik bir çözüm önerisi sundu.

İşte o 10 maddelik öneri:

1. DEVA Partisi olarak 17 Mart ve 18 Nisan'da açıkladığımız önerileri içeren, içsel tutarlılığa sahip, teknik kalitesi yüksek ve güven veren orta vadeli bir program katılımcı bir anlayışla hazırlanmalı ve kararlılıkla uygulanmalıdır. Bu planda iç ve dış finansman dengelerine ilişkin gerçekçi ve tutarlı bir çerçeve ortaya konulmalıdır. Planda alınan olağanüstü mali ve parasal önlemlerin orta vadede nasıl normalleştirileceğine ilişkin yol haritasına da yer verilmelidir.

2. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, elindeki tüm araçları enflasyon hedeflemesi, dalgalı kur ve serbest sermaye hareketleri anlayışına uygun, bağımsız ve etkin bir biçimde kullanmalıdır.

3. Merkez Bankası rezervlerini güçlendirecek her türlü dış finansman imkanını değerlendirme konusunda azami çaba gösterilmelidir.

4. Kamu bankaları vasıtasıyla şeffaflıktan uzak ve hedeflenen etkileri sağlamakta başarısız olan döviz müdahaleleri ivedilikle sonlandırılmalıdır.

5. Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları, fayda ve risk analizlerine dayanmadan ucuz ve kolay kredi vermeye zorlamaktan vazgeçilmelidir. Bu doğrultuda aktif rasyosu uygulamasına son verilmelidir.

6. Bütçe disiplinini sağlayacak mali kural hayata geçirilmelidir. Bütçe birliği, bütünlüğü ve disiplini yeniden tesis edilmelidir. Varlık Fonu gibi şeffaflıktan uzak uygulamalara son verilmelidir. Bunun yanında, bütçe açığının kontrolünde verimsiz kamu harcamalarının ve israfın kontrol altına alınması öncelikli olmalıdır.

7. TCMB bilançosunda yıllardır biriktirilen ihtiyati yedek akçe kalemi bütçe açığının finansmanında şeffaflıktan uzak bir biçimde kullanılmıştır. COVİD-19 gibi ortaya çıkabilecek ani risklere kalkan olabilecek bu tarz tasarruflara yönelik keyfi uygulamalara bir daha başvurulmamalıdır.

8. Kamu yatırımları ve Kamu Özel Sektör İşbirliği uygulamaları şeffaflığı, katılımcılığı, yerindeliği ve etkinliği esas alan bir anlayışla yürütülmelidir.

9. TÜİK'e güçlü bir bağımsızlık kazandırılmalı ve yayınladığı istatistiklerin kalite ve güvenilirliği en üst düzeye çıkartılmalıdır.

10. Şahıs ve parti bazlı dar politik çıkarlar uğruna izlenen popülist politikalar bir kenara bırakılarak, kural ve kurum bazlı ekonomi yönetimine geçişi sağlayacak ve ekonomi yönetiminin kurumsal kapasitesini güçlendirecek düzenlemeler süratle hayata geçirilmelidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

salihce

Kapı önüne koyduğunuz akıl verir oldu ..
  • Yanıtla

ahmet

yoruma değmez
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle
Spor

Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield Uni..
Kadir Mısıoğlu, korkunç hazırlığı böyle anlatmış
Gündem

Kadir Mısıoğlu, korkunç hazırlığı böyle anlatmış

Tarih Araştırmacısı ve Yazar Kadir Mısıroğlu, ABD'nin Çin'in nüfusunu kırmak için mikrop harbi hazırlığında olduğunu duyurmuştu. ..
Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı