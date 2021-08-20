Ali Babacan Buğra Kavuncu'ya saldırıdan iktidarı sorumlu tuttu!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik yumruklu saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ali Babacan yaşanan gelişmeyi twitter hesabından değerlendirdi. "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya karşı gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diyen Babacan, saldırı üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı: "İktidar ortaklarına çağrımız, siyasal şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk etmeleridir."
Ne olmuştu
İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV’de katıldığı programda İpek Özbey’e konuk olmuştu. Kavuncu, program sonrasında televizyon binasından çıkarken bir kişi yanına yaklaşarak, Kavuncu'ya yumruk attı. Kavuncu yumruğun etkisi ile yere düşerken, saldırgan olay yerinden kaçtı.