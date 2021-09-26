Ali Babacan açık açık söyledi! DEVA'dan CHP ile ittifaka yeşil ışık

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'na yeşil ışık yaktı. Babacan, katıldığı televizyon programında, "Biz bugün için parlamenter sistem istiyorum diyen partilerle görüşme süreci başlattık. İkili görüşmeler yaptık. Şimdi 6 partinin olduğu görüşmeleri başlattık." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, AK Parti ile bir araya gelmenin mümkün olmadığını söylerken CHP ile ittifakın sinyallerini verdi.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra dindarlara kan kusturan CHP ile ittifaka yeşil ışık yakan Babacan şöyle konuştu:

"Her partinin genel başkanı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Gelelim parlamenter sisteme, orada önemli olan başbakandır. Şuanki sistemde ittifak olasılıkları var. Bu ittifak nasıl bir ittifak olur bilemiyoruz. AK Parti ile bir araya gelmemiz tamamen ihtimal dışındadır. İsteyenler bir araya gelir.

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ortak bir aday vardır. Şuanda seçenek çok. Seçim kararı alındığında o günkü eğilime ve taleplere göre her parti kendi adayını da ortak adayı da çıkarabilir. Bugün itibari ile fazla konuşulan bir seçenek yok. Biz bugün için parlamenter sistem istiyorum diyen partilerle görüşme süreci başlattık. İkili görüşmeler yaptık. Şimdi 6 partinin olduğu görüşmeleri başlattık. Bu ittifak değil. Vatandaşların karşısına ortak bir çalışma koymak önemli. Anayasa değişikliği için toplumsal mutabakat lazım. Başlattığımız süreci kıymetli görüyorum. Seçimde ne olursa olsun bu partilerin ortak hedefi budur."