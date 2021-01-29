Ali Aktaş'ın Oğuzhan Asiltürk kaygısı sürüyor: 'Direnin sayın Karamollaoğlu! Vebalimiz omzunuzda'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra panik havasına giren Saadet Partili Ali Aktaş, twitterdan bir dizi paylaşımda bulundu.

'Tarih sizi bu son kararınızla hatırlayacaktır'

"Tarih sizi bundan öncesi ile değil bugün ve sonrası ile yazacak. Direniniz." diyerek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na seslenen Aktaş, "Direniniz zira zamanın ruhu statükodan değil ma'dunlardan yanadır. Ma'dun olmak mı yoksa çürümeye ortak olmak mı? Buna karar vereceğiz. Ve sadece siz bunu bizim adımıza başarabilirsiniz. Yüz binlerin vebali omuzlarınızdadır ve tarih sizi bu son kararınız ile hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

'Direnininiz'

Ali Aktaş paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Direniniz çünkü dindar sosyolojinin iktidar süreci büyük bir çürüme ile sonuçlandı. Buna ortak olamayız. Oluşan güven bunalımı ve bu büyük çürüme karşısında en az çeyrek asır bu kötü imajın altından kalkılamaz. Sadece Saadet bu süreçte temiz kaldı. Kirlenmemize izin vermeyiniz."

'YİK Başkanı siz olmalısınız'

"Yüksek İstişare Kurulu olmalı ama başkanı genel başkan olarak siz olmalısınız. Cumhurbaşkanı olsanız halka hesap vereceksiniz; YİK Başkanı gibi seçilmemiş ve tüzüğe göre sadece danışma organı olan akla, mantığa ve siyasi partiler yasasına aykırı bir kuruma değil. Karizmatik liderler kendi devirlerinde hareketlerini hukuksal bir sistematik içinde kurumsallaştıramazlar. Bir hareket uzun erimli olacaksa bunu ancak sonraki lider başarır. Milli Görüş'ün ilk kuşağından olarak bu kurumsallaşmayı başarmak sizin elinizde."

'İlk defa sizinle gerçek bir siyaset yaptık'

28 Şubat bizi "başörtüsü ve imam hatip mücadelesine" hapsetti. Bu geniş zamanı Refah Partisi'nin toplumun her kesiminin sorunlarını sahiplenen Milli Görüş'ü yerine dar alanda kısa paslaşmalarla tükettik. İlk defa sizle gerçek bir siyaset yapma imkanı elde ettik."

'Direnin, vebalimiz omzunuzdadır'

"Sessiz yüzbinler ve tüm parti kadroları sizin yanınızda. Milli Görüş sizin ardınızda kurumsallaşmış bir yapı olarak kalmalı. Direnmezseniz tarih olacağız çünkü."