Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün'den kentsel dönüşüm mesajı

Algün, şirketin hayata geçirdiği projelere ve planladığı yeni yatırımlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce'de Algün İnşaat'ın çeyrek asırdır faaliyetlerini sürdürdüğünü, uzun yıllar sonra Türkiye'nin farklı illerine açılma kararı aldıklarını, İstanbul ve Sakarya gibi farklı kentlerde büyük projeler geliştirmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Bugüne kadar bölgede 50'ye yakın proje geliştirdiklerini dile getiren Algün, toplu konut tarzında geliştirdikleri projeler sayesinde 1 milyon metrekare inşaat yaptıklarını anlattı.

Algün, ulaştıkları tecrübe ve birikimleri üst düzey projelerde ve büyükşehirlerde değerlendirmeyi düşündükten sonra kendilerine bu yönde talepler geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

'Bu amaçla 1,5 yıldır İstanbul'dayız. Şu anda Algün Prime Ataşehir Projesi'ndeyiz. Bölgedeki ilk projemiz. Batı Ataşehir bölgesindeyiz. Projemizde bir tarafımız Finanskent, bir tarafımız Adalar manzarasına sahip. 4 bloktan ve 300'e yakın bağımsız bölümden oluşan, içinde konutların, ofislerin, rezidansların, ticari alanların ve mağazaların bulunduğu böyle karma ve nitelikli bir proje. Ataşehir'e de farklı bir hava katacak, bizim referans projemiz. Çatıda havuzundan mini golf sahasına, kapalı otoparkından fitness salonlarına kadar sosyal donatıları da oldukça yüksek bir proje.'

'3 bin 500 aileyi yuvaya kavuşturacağız'

Cihat Algün, bugüne kadar 5 binden fazla konutu teslim ettiklerini, Düzce'de yaklaşık 2 bin bağımsız bölümden oluşan 6 projenin devam ettiğini, bunların ekonomik büyüklüğünün 15-20 milyar lira aralığında olduğunu belirtti.

Algün Prime Ataşehir Projesi'nin ise 5 milyar liralık büyüklükte olduğunu dile getiren Algün, şu bilgileri verdi:

'Başlamak üzere olduğumuz Beylerbeyi'nde bir projemiz var. Birinci etapta 40 bin metrekare alan üzerine organize ettiğimiz, boğaza nazır, markalı bir proje. Burası 15 milyar lira değerinde. Başlamak üzere olduğumuz diğer projemiz de Bodrum'da. Yalıkavak'ta denize sıfır, önünde iskelesi olan, 120 bağımsız bölümden oluşan bir projemiz. Devam eden projelerimiz toplam hacim olarak 20 milyar lirayı bulmakta. Yıl sonuna kadar hazırlık yaptığımız ve başlamak üzere olduğumuz Bodrum ve Beylerbeyi projelerimiz de 20 milyar liralık hacim olacak. (Devam eden ve başlayacağımız yatırımlar tamamlandığında) 3 bin 500 civarında bağımsız bölümü kazandırmış olacağız. 3 bin 500 aileyi yuvaya kavuşturmuş olacağız.'

'Ataşehir'de 7-8 bin bağımsız bölümden oluşan yapı adası oluşturacağız'

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, yeni dönemde stratejik noktalarda büyümeyi hedeflediklerinin altını çizerek, İstanbul'da Boğaz hattında Beylerbeyi projesiyle başladıklarını, devamında yine boğazın iki yakasında araştırmalarının sürdüğünü bildirdi.

Algün, 'O bölgede geliştirdiğimiz farklı projeler de var, önümüzdeki dönemde hayata geçecek. Ataşehir bölgesinde, finansın merkezinde olmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Ataşehir'de ikinci etaba kısa sürede başlayacaklarını, burada aynı segmentte 10 etaptan oluşan bir bölge oluşturacaklarını ifade eden Algün, 'Önümüzdeki 3-5 yılda sadece Ataşehir'de 7-8 bin bağımsız bölümden oluşan bir yapı adası oluşturacağız.' dedi.

'Konutta ciddi ve bekleyen bir talep var'

Algün, kredi kısıtlamalarının olduğu ve faizlerin yüksek kaldığı bu dönemde yeni kampanyalar da hayata geçirdiklerini belirterek, 'Yıllardır kendi bünyemizde hiç banka kredisine bulaştırmadan müşterilerimizi hep ev sahibi yaptık. Aynı uygulamamızı İstanbul'da da başlattık. Ataşehir projemizde de 4 farklı ödeme alternatifiyle kampanya oluşturduk.' bilgilerini verdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'de konut satışlarının yüksek seyretmeye devam ettiğine değinen Algün, şu açıklamalarda bulundu:

'Sıkı para politikası ve yüksek faizler nedeniyle bekleyen bir talep oluştu. Yatırım yapmak isteyenler bir süre daha bekleyeyim faiz geliri elde edeyim düşüncesiyle beklemeye geçti. Alıcılar yüksek kredi faizleri nedeniyle alımlarını hep öteledi. Şu anda alıcı açısından bir geçiş, fırsat dönemindeyiz. Yüksek faizlere rağmen alıyorlar. Çünkü piyasa normalleşmeye başladığında artan maliyetlerin fiyatlara yansıyacağını öngörüyorlar. Bu geçiş döneminde özellikle yatırım yapmak isteyenler, almak isteyenler alımlarını gerçekleştiriyor. Her şeye rağmen ciddi ve bekleyen bir talep var. Normalleşme başladığında patlamak üzere olan bir baraj var. Hafif kırılma olduğunda adeta bütün kapaklar açılacak. Çünkü gayrimenkulü seviyoruz, doğru liman olarak görüyoruz.'

'Sektörde önümüzdeki 3-5 yılda ciddi bir kırılma yaşanacak'

Algün, kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin son dönemde yaşananlara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

'Gerçekten kentsel dönüşümde çok ciddi, güzel, önümüzü açan ve hızlandıran gelişmeler oldu. En başta karar süreçlerinde çoğunluğun yüzde 50+1 seviyesine kadar çekilmesi. Diğer taraftan tebligat süreçlerinin hızlanması kentsel dönüşümde sürecin hızlanmasında en büyük etken oldu. Ancak tek parsel üzerinde özellikle çoklu yapıların olduğu alanlarda kentsel dönüşümü gerçekleştirebilmemiz, o binayı yıkabilmemiz ve onu riskli alan tayin edebilmemiz için maalesef herkesin imzasını almamız gerekiyor. Bu noktada da maalesef takılıyoruz. Bina bazında bir sıkıntı yok ama çoklu yapı adasında maalesef halen devletimizin inisiyatif alması gerekiyor. Üçte iki çoğunluğunu almamıza rağmen içindeki yapı yoğunluğundan dolayı gerçekleştirmekte zorlandığımız dönüşüm alanlarımız var.'

Algün, hem konut satışları hem de kentsel dönüşüm tarafında çok olumlu beklentiler içerisinde olduklarını belirterek, 'Sektörümüz adına kısa vadede, önümüzdeki 3-5 yılda ciddi bir kırılmanın olacağını düşünüyorum. Bekleyen talebin harekete geçeceğini ve normalleşmenin yaşanacağını düşünüyorum açıkçası.' yorumunu yaptı.

'Hayalimizde İstanbul'un marka değerine değer katacak projeler var'

Cihat Algün, İstanbul'da özel bir lokasyonda özel bir projeyi de hayata geçirmeyi hayal ettiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'30 parselden oluşan, tüm Marmara'ya hakim, nitelikli bir proje ortaya koyduk. 'Düzce'den geldik, burada yapar mı, nasıl bir şey yapabilir?' denilirken güzel bir proje ortaya koyduk. Çok nitelikli, vizyoner projeler yapabiliyoruz. İstanbul'da da birkaç nokta var belirlediğimiz. O bölgelerde İstanbul ile ilgili var bir hayalimiz. İstanbul'un marka değerine değer katacak, silüetini güzelleştirecek, 'İstanbul' denildiğinde ilk akla gelen simgelerden bir tanesi olacak. Böyle özel bir iki projemiz var.'