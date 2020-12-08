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Teknoloji Algoritma nedir, nasıl kullanılır?
Teknoloji

Algoritma nedir, nasıl kullanılır?

Algoritma nedir, nasıl kullanılır? Algoritma nedir sorusunun cevabı, aslında günlük hayatımızda yaptığımız birçok şeyi konu alır. Aslında biz farkında olmasak bile hayatımızın birçok alanında algoritma örnekleri bulunuyor. Peki, algoritma nasıl ve nerede kullanılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:19:00 -
Algoritma nedir, nasıl kullanılır?

Algoritmalar günlük hayatımzda pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bir matematik problemini çözmek veya yemek hazırlamak da birer algoritma örneğidir. Peki algoritma nedir ve ne işe yarar?

 

Algoritma nedir?

Matematik ve Bilgisayar dünyasında genellikle kullanılan ancak biz farketmesek de yaptığımız çoğu işte kullandığımız algoritmalara ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bir problemi çözmek ya da ulaşılmak istenen bir hedef için izlenilen yolu temsil eden kavramla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenler Algoritma nedir, nasıl çalışır? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

Algoritma nedir? 

Bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip edilen işlem basamaklarına algoritma denir. Algoritmalar açıkça belirtilmiş bir başlangıcı ve sonu olan işlemler kümesidir. Amaca ulaşmak için işlenecek çözüm yolları ve sıralamaları belirlenir ve algoritma bu sırayı takip ederek en mantıklı çözüme ulaşır. İlk algoritma, El-Harezmi’nin ‘Hisab-el Cebir ve El Mukabala’ kitabında sunulmuştur ve algoritma kelimesi de El-Harezmi’nin isminden gelmiştir. Algoritma terimi genellikle matematikte ve bilgisayar bilimlerinde karşımıza çıkmaktadır.

Algoritmalar günlük hayatımızda pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bir matematik problemini çözmek veya yemek hazırlamak da birer algoritma örneğidir. Örneğin bir yemeği hazırlarken tarifte gösterilen adımların takip edilmesi gerekir. Bu da herkesin kullandığı bir algoritmadır. Basit bir şekilde algoritmaya örnek vermek gerekirse, aşağıda iki sayının ortalamasını yazdıran programın akış diyagramını inceleyebilirsiniz.

Değişkenler
X: Birinci sayı
Y: İkinci sayı
Z: Üçüncü sayı
Toplam= Sayıların toplamı
Ortalama= Sayıların ortalaması

İki sayının toplamını ekrana yazdıran bir programın algoritma örneği:

Algoritma
Adım 1: Başla
Adım 2: X sayısını oku
Adım 3: Y sayısını oku
Adım 4: Z sayısını oku
Adım 5: Toplam=X+Y+Z
Adım 6: Ortalama: Toplam/2

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