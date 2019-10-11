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ALFEMO’ya dünya kalite ödülü!

Kalite bilincine ve Ar-Ge’ye önem veren uluslararası iş insanlarının takip ettiği Lob’in Europe bu yılki Dünya Kalite Ödülü’nü Alfemo’ya verdi.

11 Ekim 2019 Cuma 12:53
ALFEMO’ya dünya kalite ödülü!

Kalite bilincine ve Ar-Ge’ye önem veren uluslararası iş insanlarının takip ettiği Lob’in Europe bu yılki Dünya Kalite Ödülü’nü Alfemo’ya verdi. Beş kıtada 60 ülkeye ihracat yapan Alfemo’ya ödülü 14. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi’nde takdim edildi. Ödülü Alfemo adına Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Cüneyt Uzer aldı.

Bu ödülün yanı sıra merkezi Londra’da bulunan Lob’in International, gelişen Türkiye’nin büyüyen şirketlerini 15 Kasım 2019’da ‘Türkiye’nin Yüzü Zirvesi’nde bir araya getirecek. Londra’daki uluslararası iş dünyasının da katılacağı bu resepsiyonda Alfemo’ya ‘Türkiye’nin Yüzü ve Gururu Belgesi’ verilerek firma onurlandırılacak.

Etkinlikte ‘Türkiye’nin Yüzü Kataloğu’nun da tanıtımı yapılacak. Türkiye’nin TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, TOBB gibi iş dünyasını temsil eden saygın kuruluşların katkısıyla oluşturulan katalog Lob’in International’ın çok uluslu ve saygın jürisi tarafından değerlendirilecek.

Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan katalog başta Tokyo, New York, Bangkok ve Londra’daki sanayi ve iş dünyasının etkin kuruluşlarıyla paylaşılacak.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:53
  1. Ar-Ge
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