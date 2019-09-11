Alfemo mobilya’da iki üst düzey atama
Alfemo Mobilya Genel Müdürü pozisyonuna Arşullah Kadim, Satış ve Pazarlama Direktörü pozisyonuna ise Cüneyt Uzer atandı.11 Eylül 2019 Çarşamba 13:52
Alfemo Mobilya Genel Müdürü pozisyonuna Arşullah Kadim, Satış ve Pazarlama Direktörü pozisyonuna ise Cüneyt Uzer atandı. Arşullah Kadim, uzun yıllar Boydak Grubunda çeşitli kademelerde görev yapan ve mobilya sektöründe 20 yıllık tecrübeye sahip. Alfemo Satış ve Pazarlama Direktörü görevini üstlenen Cüneyt Uzer de mobilya sektöründe satış direktörlüğü ve marka perakende geliştirme direktörlüğü görevlerinde bulundu. Uzer, Alfemo’da yurt içi satış, ihracat, pazarlama departmanlarından sorumlu olacak.
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