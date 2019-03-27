0553 313 94 23

Alfa Romeo, 3 ödül aldı

Alfa Romeo, Alman otomobil dergisi Auto Bild tarafından düzenlenen "En İyi Markalar" yarışmasında, tasarım alanında 3 ödüle layık görüldü

27 Mart 2019 Çarşamba 13:20
Alfa Romeo, 3 ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, Alman otomobil dergisi Auto Bild tarafından düzenlenen "En İyi Markalar" yarışmasında 3 ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Auto Bild, "En İyi Markalar" ödüllerinin bu yılki sahiplerini açıkladı.

Farklı segmentlerdeki ürünler ile 38 markanın yer aldığı, derginin basılı ve dijital versiyonu aracılığıyla 63 bini aşkın okuyucunun oy kullandığı yarışmada, Alfa Romeo'nun Stelvio, Giulia ve Giulietta modelleri tasarım alanında yeniden birinciliğe ulaştı.

2017 yılından bu yana birinci olan Alfa Romeo Stelvio, kompakt SUV’lar arasındaki en güzel tasarıma sahip araç ödülünün ikinci kez sahibi oldu. Alfa Romeo’nun diğer üyesi Giulia, orta sınıfta en iyi tasarım ödülüne üçüncü kez ulaşırken, Giulietta kompakt sınıftaki en güzel tasarım seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo EMEA Bölgesi, Tasarım Departmanı Başkanı Klaus Busse, "Auto Bild okuyucuları, üst üste üçüncü kez Alfa Romeo Giulietta, Alfa Romeo Giulia ve ikinci kez Alfa Romeo Stelvio’yu birinciliğe taşıdı. Her yıl yenilenen ve 3 farklı araç segmentini kapsayan bu başarıdan dolayı çok memnunuz. Bu başarı Alfa Romeo'nun tasarım anlayışının hitap ettiği geniş kitleyi gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:20
  1. Alfa Romeo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de Dünya Tiyatrolar Günü kutlandı
    1. Mersin’de Dünya Tiyatrolar Günü..
    2. Özhaseki ASO Meclis Toplantısı’na..
    3. Kocadon’un billboardları ve posterleri..
    4. Başkan Alemdar’dan sosyal..
    5. Kasırganın vurduğu Mozambik’te 5..
    6. ‘Organik Arıcılık Projesi’nin kapanış..
    7. AK Parti'nin Düzce mitingi
    8. "Ülkemizin e-ticaret konusundaki hızlı..
    9. Galatasaray'dan transfer bombası Kevin..
    10. Yüksekova’da muhtarlar toplantısı
    11. Savaş mağduru çocuklar için kermes
    12. Diyarbakırspor, ikinci maçına odaklandı
    13. Marble 25. kez “merhaba” dedi
    14. Mardinliler yavru köpek için seferber..
    15. Başkan Görmez’den Barış Yapı çıkarması
    16. Tezcan Karakuş TÜGİK YİK Genel..
    17. Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını
    18. "Huawei P30 serisi, mobil..
    19. İhlas Koleji öğrencisinden üç Türkiye..
    20. Zengibar Kalesinde kaçak kazı yaparken..
    21. Bodrum’da Ahmet Aras sevgisi git gide..
    22. Terör saldırısından sonra Yeni..
    23. Dr. Tahir Ateş seçim çalışmalarına hız..
    24. "Refah istiyoruz"
    25. Kaman ilçe Belediye Başkanı Talu:
    26. Kındam Mahallesinde asfalt çalışmaları..
    27. Öğrencilere ‘Yabancı Madde..
    28. Talasgücü’nde oyunculara 5 gün izin
    29. DKGK’dan Yeşil’e ziyaret
    30. "Aslan yattığı yerden kalkıyor"
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!