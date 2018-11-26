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'Alfa' ile yapılan aramada araçta 82 kilo eroin ele geçirildi

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:27
'Alfa' ile yapılan aramada araçta 82 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ile Özalp ilçeleri arasındaki yolda uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta , 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tuşba ile Özalp ilçeleri arasında bulunan karayolundaki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta, eğitimli narkotik köpeği 'Alfa' ile arama yapıldı. Aramada, aracın taban kısmına zulalanmış 82 kilo 770 gram eroin bulundu. Olayla ilgili Ş.H, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:27
  1. Van
  2. uyuşturucu operasyonu

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