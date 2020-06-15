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Spor

Alex’ten Muslera paylaşımı

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Alex de Souza, ayağında kırık meydana gelen Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:39:18 -
Alex’ten Muslera paylaşımı

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Alex de Souza, ayağında kırık meydana gelen Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, dün Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ayağında iki kırık meydana gelen Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’yı unutmadı. Alex, sosyal medya hesabından Muslera için, "Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim" mesajını paylaştı.

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