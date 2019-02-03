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Alex'ten 'Fenerbahçe küme düşer mi? sorusuna cevap

Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin bu sezon ligdeki hayal kırıklığını Brezilya’da değerlendirdi, “Bence ligi orta sıralarda bitirirler. Küme düşeceklerini düşünmüyorum” dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 15:31
Alex'ten 'Fenerbahçe küme düşer mi? sorusuna cevap

Süper Lig'de zor günler geçiren ancak son 2 maçtır kazanan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza takımdaki son durumu değerlendirdi. 

Brezilya’da konuşan Alex, Fenerbahçe’nin bu sezon içerisinde bulunduğu durumu yorumladı. Ali Koç’un başkanlık dönemiyle ilgili de konuşan eski yıldız, “Fenerbahçe’nin yeni yönetimi ve başkanı, ilk iş olarak hesapları kontrol etti. Durumlara baktı. Daha sonra Fenerbahçe transferde daha çok kiralık oyunculara yöneldi. Aslında yeni başkanın hedefi genç yıldızları takıma kazandırmak. Ancak Philip Cocu ile kötü bir başlangıç oldu ve değişim yaşanmak zorunda kaldı. Bu hedef tutmadı” dedi. 

'Ligi orta sıralarda noktalar'

Fenerbahçe’nin ligde nasıl bir durumda olduğunu da anlatan Alex, “Esas itibariyle Fenerbahçe’de ana felsefe değişiyor. Her şeyin daha kötü olacağını düşünmüyorlardı, bunu beklemiyorlardı. Şu an Fenerbahçe ligde direkt rakiplerinden biri olan Göztepe’yi yendi ve 11. Sıraya kadar geldi. Bence ligi orta sıralarda bitirirler. Bu sonuç muhtemelen lig tarihindeki en kötü basamaklardan biri olur ama ben Fenerbahçe’nin küme düşeceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Alex de Souza son olarak Ersun Yanal’ın gelişini de aktarıp, “Aralık ayında Ersun Yanal göreve geldi. Ersun Yanal’ın göreve gelme amacı gelecek sezonu düşünmekti” yorumunda bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:31
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  4. Göztepe
  5. Fenerbahçe küme düşme potası

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