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Alex'ten Ersun Yanal'a destek

14 Aralık 2018 Cuma 15:28
Alex'ten Ersun Yanal'a destek


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Ersun Yanal için destek mesajı gönderdi.

Alex, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bol şans dilerim ve umarım çalışmasının karşılığını en iyi şekilde alır. Kulübe geri dönüşün hayırlı olsun, her zaman destekteyim." ifadesini kullandı.

Brezilyalı eski futbolcu, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki ilk döneminden kısa bir süre önce takımdan gönderilmişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:28
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  5. Spor Toto Süper Lig
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