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Alexis Sanchez transferi resmen açıklandı!

İtalya Serie A takımlarından Inter, Şilili futbolcu Alexis Sanchez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:57
Alexis Sanchez transferi resmen açıklandı!

İtalyan ekibi İnter, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Manchester United forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. 

Manchester United'ın iki sezon önce Arsenal'dan renklerine bağladığı yıldız futbolcu, tüm kulvarlarda 45 maça çıktı ve 5 gol attı. 

Sanchez, 2008-2011 yıllarında da Serie A takımlarından Udinese'de oynamıştı. 

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:57
  1. Manchester United
  2. Arsenal
  3. Alexis Sanchez
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  5. Şili
  6. İtalya Serie A

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