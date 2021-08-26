Alexis Sanchez kimdir? Sanchez nereli? Alexis Sanchez kaç yaşında? Sanchez hangi mevki oyuncusu?

Alexis Sanchez kimdir? 19 Aralık 1988 tarihinde , Tocopilla Şilili’de doğdu. Serie A ekiplerinden Inter'de forma giymektedir. Şu ana kadarki Şili futbol tarihinin en pahalı oyuncusudur. "El Niño Maravilla" (Harika Çocuk) olarak da tanınan Sanchez, 2007'de World Soccer tarafından dünyadaki en iyi 50 genç futbolcu arasında gösterildi.

Alexis Sanchez, futbola 2003'te, Cobreloa'nın altyapısında başladı. 2005'te A takıma yükseldi. Burada bir sezon oynadıktan sonra Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. Aynı sezon Colo-Colo'ya 150.000 $ karşılığında bir yıllığına kiralandı. Colo-Colo formasıyla ilk golünü 10 Ekim 2006'da, Copa Sudamericana maçında Liga Deportiva Alajuelense karşısında kaydetti.

15 Ağustos 2007'de Arjantin'in River Plate kulübüne kiralandı. 2008'de Arjantin Ligi kupasını kaldırdı. 22 Temmuz 2008'de millî takım arkadaşları Mauricio Isla ve Nicolás Corvetto ile birlikte Udinese'ye döndü. Alexis, FC Barcelona'ya 26 milyon € karşılığında transfer olmuştur. Ayrıca Sanchez, Barcelona'da forma giyen ilk Şilili futbolcu unvanını kazanmıştır.

10 Temmuz 2014 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal'e 35.000.000 € karşılığında transfer olmuştur. Sanchez Şili formasını ilk kez 27 Nisan 2006'da, Yeni Zelanda ile yapılan hazırlık maçında, 58. dakikada Juan Lorca'nın yerine oyuna girerek giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası'na katılan İrlanda, Fildişi Sahili ve İsveç ile yapılan hazırlık maçlarında forma giydi.

Sanchez başarıları

Colo-Colo

Primera División de Chile: 2006 Clausura, 2007 Apertura

Copa Sudamericana İkinciliği: 2006

River Plate

Primera División (Arjantin): 2008 Clausura şampiyonluğu

Barcelona

La Liga: 2012-13

Copa del Rey: 2011-12

Supercopa de España: 2011, 2013

UEFA Süper Kupası: 2011

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2011

Millî takım

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası üçüncülüğü: 2007