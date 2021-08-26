Alexis Sanchez kimdir? Sanchez nereli? Alexis Sanchez kaç yaşında? Sanchez hangi mevki oyuncusu?
Fenerbahçe, gölcü arayışını sürdürüyor. Yeni sezona bomba transferlerle giren FB, takımını şampiyonluğa götürecek flaş yıldız isimlerin peşinde. Sarı lacivertli takımın kancasını attığı isimlerden biri de Alexis Sanchez. Sanchez istediği yıllık ücreti aşağıya çekmesi durumunda görüşmelerin başlanacağı öğrenildi. Peki Alexis Sanchez kimdir? Alexis Sanchez nereli? Alexis Sanchez kaç yaşında? Alexis Sanchez hangi mevki oyuncusu? Sanchez hangi takımda oynuyor? İşte Alexis Sanchez hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Alexis Sanchez kimdir? 19 Aralık 1988 tarihinde , Tocopilla Şilili’de doğdu. Serie A ekiplerinden Inter'de forma giymektedir. Şu ana kadarki Şili futbol tarihinin en pahalı oyuncusudur. "El Niño Maravilla" (Harika Çocuk) olarak da tanınan Sanchez, 2007'de World Soccer tarafından dünyadaki en iyi 50 genç futbolcu arasında gösterildi.
Alexis Sanchez, futbola 2003'te, Cobreloa'nın altyapısında başladı. 2005'te A takıma yükseldi. Burada bir sezon oynadıktan sonra Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. Aynı sezon Colo-Colo'ya 150.000 $ karşılığında bir yıllığına kiralandı. Colo-Colo formasıyla ilk golünü 10 Ekim 2006'da, Copa Sudamericana maçında Liga Deportiva Alajuelense karşısında kaydetti.
15 Ağustos 2007'de Arjantin'in River Plate kulübüne kiralandı. 2008'de Arjantin Ligi kupasını kaldırdı. 22 Temmuz 2008'de millî takım arkadaşları Mauricio Isla ve Nicolás Corvetto ile birlikte Udinese'ye döndü. Alexis, FC Barcelona'ya 26 milyon € karşılığında transfer olmuştur. Ayrıca Sanchez, Barcelona'da forma giyen ilk Şilili futbolcu unvanını kazanmıştır.
10 Temmuz 2014 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal'e 35.000.000 € karşılığında transfer olmuştur. Sanchez Şili formasını ilk kez 27 Nisan 2006'da, Yeni Zelanda ile yapılan hazırlık maçında, 58. dakikada Juan Lorca'nın yerine oyuna girerek giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası'na katılan İrlanda, Fildişi Sahili ve İsveç ile yapılan hazırlık maçlarında forma giydi.
Sanchez başarıları
Colo-Colo
Primera División de Chile: 2006 Clausura, 2007 Apertura
Copa Sudamericana İkinciliği: 2006
River Plate
Primera División (Arjantin): 2008 Clausura şampiyonluğu
Barcelona
La Liga: 2012-13
Copa del Rey: 2011-12
Supercopa de España: 2011, 2013
UEFA Süper Kupası: 2011
FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2011
Millî takım
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası üçüncülüğü: 2007