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Alex onayladı! Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer çalımı

Alex de Souza'nın Fenerbahçe için futbolcu izlemeleri devam ediyor. Alex'in son olarak Fluminense forması giyen genç oyuncu Pedro oldu.

07 Nisan 2019 Pazar 12:08
Alex onayladı! Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer çalımı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Sarı-Lacivertliler'in efsane oyuncusu, Kanarya için futbolcu izlemeye ve önermeye devam ediyor.

Alex'in son gözdesi ise Fluminense forması giyen golcü futbolcu Pedro... 21 yaşındaki genç yıldız, 2017 yılından beri Brezilya kulübünde forma giyiyor.

Real Madrid'in kapısından döndü

Fenerbahçe'de Alex'in transfer için önerdiği Fluminense'nin golcüsü Pedro'nun Real Madrid'in kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Oyuncunun menajeri Marcio Giugni, Julen Lopetegui döneminde Pedro'nun Real Madrid'e transferi için anlaşmaya vardıklarını ancak oyuncunun sakatlığı sonrasında bu transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

2018 Ağustos'ta sakatlanan Pedro, 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. 21 yaşındaki yıldız adayı kısa bir süre önce yeniden takımla çalışmalara başladı.

Alex onayladı

Alex'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğü ve oyuncu için övgü dolu sözler sarf ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in Pedro'nun 4-5 maçını canlı izlediği bildirildi.

(Fotomaç)

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 12:08
  1. Fenerbahçe
  2. Alex de Souza
  3. Pedro
  4. Fluminense
  5. Real Madrid
  6. Brezilya

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