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Spor Alex Ferguson, United'a geri dönüyor! "Nerede kalmıştık?"
Spor

Alex Ferguson, United'a geri dönüyor! "Nerede kalmıştık?"

Yeniakit Publisher
2023-11-16 22:32:00 -
Alex Ferguson, United'a geri dönüyor! "Nerede kalmıştık?"

Çalkantılı günler geçiren Manchester United'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Manchester United'ı satın almak için masadaki tek talip olan Jim Ratcliffe, kulübü satın alması durumunda büyük bir değişime imza atacak.

FERGUSON GERİ DÖNÜYOR!

Haberde, Ratcliffe'in danışman olarak Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'u yanına alacağı kaydededilirken, bu durumun Ferguson ile arası çok iyi olan ve şu anda Crystal Palace'ta görev yapan sportif direktör Dougie Freedman'ın Manchester United'da görev almasına yol açabileceği yazıldı. Öte yanda Freedman'in listedeki tek sportif direktör adayı olmadığı da haberde yer aldı.


Kendisi gibi İskoç olan Freedman ile daha önce fikir alışverişinde bulunan Ferguson, tecrübeli ismin oyuncu seçme konusundaki becerilerin güvendiği belirtildi.

Crystal Palace'ın son zamanlarda yıldızını parlattığı Eberechi Eze, Marc Guehi, Michael Olise ve Conor Gallagher gibi isimler bulunuyor.
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