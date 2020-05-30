Alex de Souza'nun İstanbul'un Fethi paylaşımı olay oldu

Fenerbahçe formasıyla 344 maça çıkan Alex de Souza, Fenerbahçe ve Türkiye'yi unutamıyor ve bunu da yaptığı paylaşımlarla sık sık gösteriyor.

Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü kutlayan Alex'in paylaşımıne binlerce beğeni yağdı.

Alex de Souza futbolu bırakmasına ve Brezilya'ya dönmesine karşın Türkiye'nin tüm dini ve milli bayramlarında ve tarihi günlerinde paylaştığı mesajlarla biliniyor.