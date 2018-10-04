Alex de Souza'dan Trabonspor itirafı: Bizden nefret ediyorlardı

Forma giydiği dönemde attığı gollerle, gösterdiği performansla ve aile yaşantısıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, YGFoot'a (Yellow Green) verdiği röportajda Türkiye'de geçirdiği günler hakkında konuştu. Röportajın önemli bölümlerinden kesitler şu şekilde:

Fenerbahçe'deki zamanlarınızdan biraz bahseder misin?Taraftarların tutkusu hakkında neler söylemek istersiniz?

Taraftarlar hayatımda gördüğüm en iyisi. Sadece Fenerbahçe taraftarları hakkında söylemiyorum. Beşiktaş, Galatasaray ve Bursaspor taraftarları da beni çok etkiledi. Ayrıca Trabzon'da çılgın maçlar oynadık. Hiç unutamadığım maçlardan biriydi. Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı. Brezilya'da da Palmeiras'ta Cruzeiro ve Coritiba'da oynadım. Ancak Türkiye'deki atmosferi başka hiçbir yerede görmedim.

"70 YAŞ ÜZERİ KADINLAR BAĞIRIYORDU"

Stadyumlarda çeşitli çiftler gördüm. İnsanlar düğünden sonra maça geliyordu. Gelin ve damat bir arada. Sadece bir kere değil üstelik. Derbilerden sonra her futbolcu arabasıyla eve dönerdi. Eğer sonuç olumlu ise tesislerin önünde kalabalık sizi bekliyor. Dikkatimi çeken bir şey de, 70 yaş üzeri kadınların bağlılığıydı. Yaşlı kadınlar da geliyor, çığlık atıyordu.



