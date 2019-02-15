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Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti

15 Şubat 2019 Cuma 20:36
Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alex tesislerde İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolcular ve kulüp personeliyle bir araya geldi.

Tesislerde sıcak bir şekilde karşılanan Alex de Souza, Fenerbahçe'nin antrenmanını da takip etti.

Alex, sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile Ülker Stadı'nda yapacağı maçı takip edecek.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:36
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