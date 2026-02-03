  • İSTANBUL
Yerel Alevlerin sardığı evden çıkamadı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Yerel

Alevlerin sardığı evden çıkamadı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Muğla Fethiye’de 3 katlı ahşap evde çıkan yangın can aldı. Evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Orhan, yangında yaşamını yitirdi.

Muğla Fethiye’nin İncirköy Mahallesi’nde bulunan 3 katlı ahşap evde çıkan yangın, can kaybına yol açtı.

 

Fethiye'nin İncirköy Mahallesi Cahit Beğenç Caddesi'ndeki Ayşe Orhan'ın yaşadığı 3 katlı ahşap evde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde ekipler tarafından yapılan incelemede, Orhan'ın cansız bedeni bulundu. Ayşe Orhan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İlk incelemede, Orhan'ın yangın sırasında dışarı çıkmaya çalışırken yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangında, 2 komşu ile 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ayşe Orhan'ın uzun süredir evde tek başına yaşadığı öğrenildi. 

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

