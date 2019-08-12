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Alevler büyümeden söndürüldü

Bursa’da makilik alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:06
Alevler büyümeden söndürüldü

Bursa’da makilik alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, geriye küle dönmüş alan kaldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:06
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