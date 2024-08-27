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Yaşam Alevler 10 katlı binayı sardı
Yaşam

Alevler 10 katlı binayı sardı

Yeniakit Publisher
2024-08-27 00:23:00 -
Alevler 10 katlı binayı sardı

Tokat'ta inşaat halindeki 10 katlı bina bir anda alev aldı.

Tokat'ta inşaat halindeki 10 katlı binanın giriş katında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Yangın Yeniyurt Mahallesi 3962. sokakta bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İnşaat halinde olan binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alan plastik malzemeler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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