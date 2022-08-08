Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok seküler hain mezhepçi trolleri hoplatacak bir yazı kaleme aldı. Cemevlerine yapılan saldırılar karşısında Başkan Erdoğan'ın soğukkanlı ve sağ duyulu açıklamaları ve kurduğu gönülleri fetheden diyalog, bir takım aşırı sol ve mezhepçi kesimleri rahatsız etti. Altınok 'Alevi vatandaşlar bu parazitlerden kurtulmalı' başlıklı köşesinde 'Eğer radikal bir mezhepçi falan değilseniz, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın cemevini ziyaret ederek Alevi vatandaşlarla oruç açmasından niye rahatsızlık duyarsınız?' sorusunu yöneltti. İşte o yazı:

Muharrem Ayı'nın ilk günü "Aklının yerinde olmadığı" söylenen bir tetikçi Ankara'da üç ayrı cemevine taciz saldırıları düzenliyor...

Daha absürt ve çocukça olansa iktidar cephesinin gözümüze sokulan bu ucuz provokasyona sert reaksiyon göstermesinden, zanlının anında yakalanmasından rahatsız olanların varlığı.

"İçişleri Bakanı olayın üzerine neden bu kadar düşüyor anlamadık" diye analiz kasanlar bile var.

Üstelik sözünü ettiğim tipler Alevilerin hakları savunuyoruz pozlarındalar.

Hafta sonu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Alevi inanç önderleriyle beraber bir cemevinde orucunu açacağı haberini almış, inkar nöbetleri geçiriyorlardı...

"Hayır, gerçek Alevi dedeleri o iftara gitmezlermiş."

Bak sen!

Eğer radikal bir mezhepçi falan değilseniz, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın cemevini ziyaret ederek Alevi vatandaşlarla oruç açmasından niye rahatsızlık duyarsınız?

Diyalog gelişecek, sohbet artacak, Alevi dedeleri sorunlarını ülkenin bir numarasına yüz yüze anlatacak diye mi?

Evet bu ekip, Erdoğan tarihte ilk kez Meclis kürsüsünden Dersim'in acılarından bahsettiğinde de hoplamıştı.

Tıpkı yıllarca Kürt halkının yanında durduğunu söyleyip Çözüm Süreci'nde Kandil'e gidip PKK'ya "Silah bırakamazsınız, davanızı bu kadar kolay satamazsınız" diyen simsarlar gibi...

Bunlar da Alevi mahallesine tezgah açmışlar, ayrılıktan, kaygıdan, müzminleşmiş kutuplaşmadan, sorunlardan hayatlarını kazanıyorlar.

Çözüme dair her ışık da uykularını kaçırıyor haliyle.

Alevi vatandaşlarımızın sureti haktan görünüp hassasiyetlerini sömüren bu parazitlerden kurtulmaları şart.