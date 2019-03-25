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Alevi STK’lar da ‘Cumhur İttifakı’nı destekleyecek

Yeni Türkiye’nin en kritik virajını oluşturan 31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala Cumhur İttifakı’na bir destek de Alevi STK’lardan geldi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:08
Alevi STK’lar da ‘Cumhur İttifakı’nı destekleyecek

 Faruk Arslan  İstanbul 

Yeni Türkiye’nin en kritik virajını oluşturan 31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala Cumhur İttifakı’na bir destek de Alevi STK’lardan geldi. Milli hassasiyete sahip Alevi dernekleri, yaptıkları açıklamada Türkiye’nin her bölgesinde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini ilan etti.

Ehlibeyt İlim ve Kardeşlik Derneği, “Partiler üstü bir duruşla İstanbul’da Binali Yıldırım’ı, Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi, İzmir’de Nihat Zeybekci’yi destekleyeceğiz. Türkiye’nin yarınlarını hedef alan şer odaklarına karşı ülkemizin her bucağında Cumhur İttifakı’nın adaylarını tercih edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Ehlibeyt İlim ve Kardeşlik Derneği Başkanı Ali Kemal Tayanç imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Özelikle İstanbul’da Binali Yıldırım’ın hizmetlerine tüm Türkiye olarak şahitlik ettik.

Hem İDO döneminde, hem Ulaştırma Bakanlığı döneminde, hem Başbakanlık sürecinde ülkemize kazandırdığı eserler ortadadır. Binali Yıldırım’ı İstanbul için bir fırsat olarak görüyoruz. Diğer il ve ilçelerde de tüm Ehli Beyt sevdalılarını Cumhur İttifakı’na destek vermeye davet ediyoruz” denildi.

Aleviler hiçbir partinin arka bahçesi değildir, olamaz da” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayan, PKK’nın siyasi uzantısı ile bağ kuran partilerle anılmayı da hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Yerli ve milli çizgide hizmet üreten Cumhur İttifakı’nın tüm belediyelerde destekçisi olacak, oylarımızı bu yönde kullanacağız” sözleri yer aldı.

‘Cumhur’da kenetlendik

Anadolu İnanç Önderleri Derneği ile Dedeler Birliği’nin ortak açıklamasında da “Oylar Cumhur İttifakı’na” denildi. Başkan Hıdır Bulut’un yayınladığı açıklamada, “Belediyeciğin AK Parti’nin işi olduğunu herkes biliyor. Alevi toplumu da bunun farkında. Bizler 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği yönde Cumhur İttifakı ile beraber olacağız. Tüm gücümüzle Cumhur İttifakı’nın başarısı için dua ediyoruz. 31 Mart’ta da tüm canlar oylarını Cumhur İttifakı için kullanacak” ifadeleri kullanıldı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:08
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Yeni Türkiye
  5. 31 Mart yerel seçimleri
  6. Cumhur İttifakı
  7. Alevi STK’lar
  8. Alevi dernekleri
  9. Ehlibeyt İlim ve Kardeşlik Derneği
  10. Binali Yıldırım
  11. Mehmet Özhaseki
  12. Nihat Zeybekci
  13. Ehlibeyt İlim ve Kardeşlik Derneği Başkanı Ali Kemal Tayanç
  14. İDO
  15. Ehli Beyt sevdalıları
  16. PKK
  17. Anadolu İnanç Önderleri Derneği
  18. Dedeler Birliği
  19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  20. Hıdır Bulut

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