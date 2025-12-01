ALES/3 sonuç ekranı! Sonuçlar açıklandı mı?
23 Kasım’da yapılan ALES/3 sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki ÖSYM, ALES sonuç ekranını erişime açtı mı? Adaylar sonuçları ne zaman öğrenecek?
2025 ALES/3 sınavına giren binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan tarih, sonuç ekranının hangi gün aktif olacağını gösterirken, adaylar özellikle “ALES sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyor.
ALES sonuçları açıklandı mı?
23 Kasım 2025’te gerçekleştirilen 2025-ALES/3 sınavına ait sonuçlar henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre sonuçlar 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacak.
Sonuç ekranı ne zaman aktif olacak?
ALES/3 sonuç sorgulama sistemi, 12 Aralık sabah saatlerinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar sonuç ekranı üzerinden puan türlerini, başarı durumlarını ve geçerlilik süresini görüntüleyebilecek.
ALES sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Ayrıca ÖSYM mobil uygulaması da sonuçlara hızlı erişim sağlayacak. Yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.