ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; ALES/2 başvuruları bugün başladı.

ÖSYM Başkanlığı şu açıklamaya yer verdi:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2), 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 03 - 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2), 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 03 - 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.