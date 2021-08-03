ALES başvurusu ne zaman? 2021-ALES/2 başvuruları başladı mı? ÖSYM ALES/2 başvurusu ne zaman 2021?

ÖSYM tarafından ALES başvurularına ilişkin bir duyuru yayınlandı. ÖSYM’den yapılan ALES açıklamasında 2021 ALES/2 sınav başvurularının başlandığı vurgulandı. Peki 2021-ALES/2 başvuruları başladı mı? ÖSYM 2021-ALES/2 başvurusu ne zaman yapılacak.

2021-ALES/2 başvurusu ne zaman?

ÖSYM 2021-ALES/2 başvuru sürecini başlattı. buna göre, ALES/2 başvuruları, 3 Ağustos 2021 Salı günü itibarıyla başladı. 2021-ALES/2 son başvuruları ise 11 Ağustos 2021. ALES başvuru tarihini kaçıran adaylar, 17 Ağustos 2021 tarihinde geç başvuruda bulunabilecek. 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek olan ALES/2 sonuçları, 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 ALES/2 başvuru ücreti ne kadar?

2021 ALES/2 sınav ücreti ne kadar? ALES/ 2 sınavına girecek olan adaylar ALES başvurularını elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden yapacak. ALES başvuru ücreti ne kadar? 145 TL olan ALES başvuru ücreti, ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarından ya da kartlı ödeme sistemi olan 'odeme.osym.gov.tr' adresinden ödenebilecek.

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