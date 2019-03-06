ALES başvuruları son dakika ALES 2019 başvuruları nasıl yapılır | ÖSYM ALES başvuru kılavuzu

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES başvuruları son dakika başladı. ALES başvuru için ücret ödeme tarihi ise son gün ise 14 Mart. 2019 ALES sınavına girecek adaylar ALES başvuru kılavuzunu dikkatli okuyup ÖSYM ALES başvuru kılavuzu doğrultusunda başvurularını tamamlamaları gerekmekte. Peki ALES 2019 başvuruları nasıl yapılır? 2019 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES başvuru ücreti nasıl ve hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM’nin ALES takvimine göre, 2019 ALES sınavı 5 Mayıs Pazar günü yapılacak. ALES sınav giriş yerleri ÖSYM tarafınan belirlenecek ve sınavdan 1-2 hafta öncesinde adayların erişimine açılacaktır.

ALES 2019 takvimi

ALES 2019 İlkbahar ve 2019 ALES 2 , ALES Sonbahar ,e-ALES 2019 başvuru ve sınav tarihleri aşağıda verilmiştir.

2019 ALES İlkbahar:

Başvuru Tarihleri: 03 Mart 2019 – 13 Mart 2019 / Geç Başvuru: 28 Mart 2019

Sınav Tarihi: 05 Mayıs 2019

2019 ALES 2:

Başvuru Tarihleri: 09 Temmuz 2019 – 17 Temmuz 2019 / Geç Başvuru: 31 Temmuz 2019

Sınav Tarihi: 22 Eylül 2019

2019 ALES Sonbahar:

Başvuru Tarihleri: 17 Eylül 2019 – 25 Eylül 2019 / Geç Başvuru: 08 Ekim 2019

Sınav Tarihi: 17 Kasım 2019

ALES 2019 başvuruları nasıl yapılacak?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr

internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi, merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ALES sınav giriş belgesi ne zaman?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş 2019-ALES KILAVUZU 13 Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.