ALES başvuru ücreti ne kadar 2021 ALES-2? ALES/2 sınav ücreti ne kadar?

2021 ALES 2 sınav ücreti ne kadar? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar ''ALES başvuru ücreti ne kadar?'' sorusunu araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan ALES/2 sınavı duyurusuna göre, ALES/2 sınavı başvuruları 3-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. ALES/2 başvuruları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr web adresinden ve Aday İşlemler Sistemleri (AİS) mobil uygulamasından yapılacak.

2021 yılının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi (ALES/2) 19 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

2021 ALES/2 sınavı ne zaman saat kaçta?

2021 yılının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi (ALES/2) 19 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. ÖSYM takvimine göre, ALES/2 sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. ALES sınavı 5 yıl süreyle geçerli olacak.

2021 ALES/2 sınavı ücreti ne kadar?

2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) kılavuzuna göre, ALES sınav ücreti 145,00 TL. ALES geç başvuru tarihi ve ALES geç başvuru ücreti ise ALES geç başvuru tarihi 17 Ağustos 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

ALES ücreti hangi bankaya yatacak?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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