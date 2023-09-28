Alerjik astımı işte bunlar tetikliyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu, Çocuklarda, Alerjik astımı tetikleyen belli başlı yaygın bulunan alerjenler bulunduğuna dikkat çekti.

Dr. Altuncu, “Sonbahar ve İlkbahar mevsimi doğadaki birçok değişimin yanında bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Alerjik bünyesi olan çocuklar için bahar, zor bir mevsim haline dönüşebiliyor. Bununla birlikte Alerji ve astım rahatsızlığı olan çocuklarda da artış olabilmektedir. Alerji ve astım arasında yakın bir bağlantı vardır. Alerjisi olan çocukların astımı olmayabilir veya astımı olan bu çocukların alerjisi olmayabilir. Fakat polen, toz, evcil hayvan tüyleri gibi alerjenler bazı çocuklarda astım semptomlarını ve astım ataklarını tetikleyebilir. Böyle bir durum alerjik astım olarak adlandırılır. Alerjik astım belirtileri genellikle alerjik olmayan semptomlar ile aynıdır. En yaygın alerjik astım belirtileri; bilhassa geceleri, egzersiz sırasında ya da gülerken olan öksürük, hırıltı, nefes darlığı, hızlı nefes alma, göğüste daralma gibi durumlardır” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu, çocuklarda alerjik astım teşhisi ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamada bulunarak, ‘’Alerjik astım, viral solunum yolu enfeksiyonları, egzersiz, havada bulunan tahriş edici maddeler, stres, kullanılan ilaçlar, bazı gıda katkı maddeleri ve alerjik olmayan astıma neden olan faktörlere göre yoğunlaşabilir. Semptomlara neyin sebep olduğuna bakılmaksızın çocuk hekimleri alerjik astımı teşhis etmek ve tetikleyici faktörlerin alerjilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek ve tedavi için uygun planı sağlamak için gerekli donanıma sahiptir. Çocuk hekimi tanı konulması için gerekli testleri yaparak alerjik astımın olup olmadığını kolay bir şekilde belirleyebilir. Çocuk hekimleri veya Çocuk Alerji uzmanları deri testleri ya da kan testleri ile alerjik astım teşhisini kolay bir şekilde belirleyebilir ve alerjik astımı tetikleyen alerjenleri tespit ederek ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte, 5 yaş üstü çocuklara solunum fonksiyon testi (SFT) yapılabilmektedir. Çeşitli tedavi yöntemleri arasından çocuğa uygun yöntem belirlenerek tedaviye başlanır. Alerjenden uzak durmak, mümkün ise, semptomları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca altta yatan alerji tespit edildikten sonra bağışıklığı güçlendirecek ve alerjen ile reaksiyonu azaltacak immünoterapi tedavisi de yapılabilir‘’ diye konuştu.