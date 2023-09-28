  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı

"20 Eylül'de yerin altından fışkıracak" sözleriyle ses getiren Haluk Özdil'den şok itiraf: Beni kimse susturmadı ama...

İsimleri farklı zihniyetleri aynı! Ne demiştik “Ha Kemal ha Özgür”

İşin içinde yine CHP var! Başörtüsü karşıtı müdür hakkında karar

CHP'nin PM toplantısında 'değişim' kavgası! Kılıçdaroğlu'ndan iç muhalefete azar!

Ünlü otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip satışa çıkardı! Fiyatlar 227 bin liradan başlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Hemen başladılar hikaye anlatmaya! TTB’den ‘intihar’ istismarı

SGK düğmeye bastı! 4 asgari ücret iade edilecek

2023 Emmy Ödülleri’ne TRT Damgası! Türkiye’nin İlk Uluslararası Emmy Haber Ödülü TRT’nin!
Sağlık Alerjik astımı işte bunlar tetikliyor
Sağlık

Alerjik astımı işte bunlar tetikliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-28 15:40:00 -
Alerjik astımı işte bunlar tetikliyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu, Çocuklarda, Alerjik astımı tetikleyen belli başlı yaygın bulunan alerjenler bulunduğuna dikkat çekerek bu alerjenler hakkında bilgi verdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu, Çocuklarda, Alerjik astımı tetikleyen belli başlı yaygın bulunan alerjenler bulunduğuna dikkat çekti.

Dr. Altuncu, “Sonbahar ve İlkbahar mevsimi doğadaki birçok değişimin yanında bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Alerjik bünyesi olan çocuklar için bahar, zor bir mevsim haline dönüşebiliyor. Bununla birlikte Alerji ve astım rahatsızlığı olan çocuklarda da artış olabilmektedir. Alerji ve astım arasında yakın bir bağlantı vardır. Alerjisi olan çocukların astımı olmayabilir veya astımı olan bu çocukların alerjisi olmayabilir. Fakat polen, toz, evcil hayvan tüyleri gibi alerjenler bazı çocuklarda astım semptomlarını ve astım ataklarını tetikleyebilir. Böyle bir durum alerjik astım olarak adlandırılır. Alerjik astım belirtileri genellikle alerjik olmayan semptomlar ile aynıdır. En yaygın alerjik astım belirtileri; bilhassa geceleri, egzersiz sırasında ya da gülerken olan öksürük, hırıltı, nefes darlığı, hızlı nefes alma, göğüste daralma gibi durumlardır” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu, çocuklarda alerjik astım teşhisi ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamada bulunarak, ‘’Alerjik astım, viral solunum yolu enfeksiyonları, egzersiz, havada bulunan tahriş edici maddeler, stres, kullanılan ilaçlar, bazı gıda katkı maddeleri ve alerjik olmayan astıma neden olan faktörlere göre yoğunlaşabilir. Semptomlara neyin sebep olduğuna bakılmaksızın çocuk hekimleri alerjik astımı teşhis etmek ve tetikleyici faktörlerin alerjilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek ve tedavi için uygun planı sağlamak için gerekli donanıma sahiptir. Çocuk hekimi tanı konulması için gerekli testleri yaparak alerjik astımın olup olmadığını kolay bir şekilde belirleyebilir. Çocuk hekimleri veya Çocuk Alerji uzmanları deri testleri ya da kan testleri ile alerjik astım teşhisini kolay bir şekilde belirleyebilir ve alerjik astımı tetikleyen alerjenleri tespit ederek ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte, 5 yaş üstü çocuklara solunum fonksiyon testi (SFT) yapılabilmektedir. Çeşitli tedavi yöntemleri arasından çocuğa uygun yöntem belirlenerek tedaviye başlanır. Alerjenden uzak durmak, mümkün ise, semptomları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca altta yatan alerji tespit edildikten sonra bağışıklığı güçlendirecek ve alerjen ile reaksiyonu azaltacak immünoterapi tedavisi de yapılabilir‘’ diye konuştu.

Bu ağrıyı ihmal etmeyin!
Bu ağrıyı ihmal etmeyin!

Sağlık

Bu ağrıyı ihmal etmeyin!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gebeler risk altında! Uzman isimden uyar
Gebeler risk altında! Uzman isimden uyar

Sağlık

Gebeler risk altında! Uzman isimden uyar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23