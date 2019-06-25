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Aleksandar Kolarov kimdir nereli ve kaç yaşında? Aleksandar Kolarov Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe, yeni sezon için transferlere devam ediyor. Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov’u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 2018-2019 Süper Lig sezonunda iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Transferi gerçekleştirilmesi an meselesi olan Aleksandar Kolarov’un kim olduğu araştırılıyor. Defans pozisyonunda oynayan Kolarov, şu anda Serie A ekiplerinden Roma'da forma giymektedir. Peki Aleksandar Kolarov kimdir? Aleksandar Kolarov nereli ve kaç yaşında? Aleksandar Kolarov hangi takımlarda oynadı?

25 Haziran 2019 Salı 17:39
Aleksandar Kolarov kimdir nereli ve kaç yaşında? Aleksandar Kolarov Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe, yeni sezon için transferlere devam ediyor. Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov’u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 2018-2019 Süper Lig sezonunda iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Transferi gerçekleştirilmesi an meselesi olan Aleksandar Kolarov’un kim olduğu araştırılıyor. Defans pozisyonunda oynayan Kolarov, şu anda Serie A ekiplerinden Roma'da forma giymektedir. Peki Aleksandar Kolarov kimdir? Aleksandar Kolarov nereli ve kaç yaşında? Aleksandar Kolarov hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Kolarov kimdir?

10 Kasım 1985'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Kolarov, başkent ekiplerinden Cukaricki'de profesyonel futbol kariyerine başladı. Buradan, bir başka Belgrad ekibi olan OFK Beograd'a transfer olan Kolarov, burada gösterdiği iyi performansla Avrupa'ya açıldı ve 2007'de 800 bin euro'luk bonservis ücretiyle Lazio'nun yolunu tuttu. 22 yaşında gittiği Lazio'da dikkatleri üzerine çeken Kolarov, İtalyan devinde üç sezon geçirdi ve Ada macerasına çıkmak üzere 2010'da 16 milyon euro'luk bedelle Manchester City'ye transfer oldu.7 yıldır Manchester City'de top koşturan Kolarov, her zaman vazgeçilmez olmasa da istikrarlı performansıyla daima kadroda yer buldu. Daha sonra Roma'da top koşturmaya başladı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:39
  1. Aleksandar Kolarov kimdir nereli ve kaç yaşında?
  2. Aleksandar Kolarov Fenerbahçe transfer mi olacak
  3. Aleksandar Kolarov Fenerbahçe

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