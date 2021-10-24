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Kadın - Aile Aldıkları kurslarla meslek sahibi oluyorlar
Kadın - Aile

Aldıkları kurslarla meslek sahibi oluyorlar

Şahinbey Belediyesine bağlı olan ve kadınlara özel olan Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’nde verilen bilgisayar destekli muhasebe kursuyla kadınlar meslek sahibi oluyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 12:57:00 -
Aldıkları kurslarla meslek sahibi oluyorlar

Şahinbey Belediyesine bağlı olan ve kadınlara özel olan Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’nde verilen bilgisayar destekli muhasebe kursuyla kadınlar meslek sahibi oluyorlar.

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın yaygınlaştırılması için Şahinbey Belediyesi tarafından açılan ve sadece kadınlara özel olan Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi’nde verilen ücretsiz bilgisayar destekli muhasebe kursuyla kadınlar meslek sahibi oluyorlar. Kadınlar aldıkları kurs sayesinde muhasebeye dair teorik ve pratik eğitimler alıyor.

Kadınların istihdam olanaklarının arttırılması için düzenlenen ücretsiz bilgisayar destekli muhasebe kursuna geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tuğba Kaya, “Burada bilgisayar destekli muhasebe eğitimi alıyoruz. Burada aldığımız kurs ile iş bulabilmemiz kolaylaşıyor. Daha önce farklı sektörlerde işlerde çalıştım ve çalışmaktan dolayı mutlu oluyordum. Yeni evlendim ve işlere ara verdim ancak tekrar çalışma isteğim oluştu. Daha önce çalıştığım için kolay kolay çalışmayı bırakamıyorsunuz. Buraya da hem kadınlara yönelik bir kurs olması hem de iş olanağı sunmasından dolayı geldim. Bu kurs sayesinde çok mutluyum. Böyle bir imkanı sundukları için Şahinbey Belediyesine ve yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Yine kadınlara yönelik yapılan iğne oyası kursu sayesinde meslek sahibi olan Ayşe Yener, bilgisayar destekli muhasebe kursuna ise kendi muhasebe işlerini yapmak için geldiğini ifade ederek, “Bu kursa 3 hafta önce başladım. Ben daha önce de Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlara yönelik yapılan kurslara geliyordum. İlk önce iğne oyası kursuna gelmiştim ve öğrendikten sonra yapıp satmaya başladım. Kendimi iyice geliştirdikten sonra hem bu işimi devam ettirmek hem de gelirimi giderimi öğrenebilmek için geldim. Bu tarz kurslar kadınların kendilerini geliştirmesi için çok iyi. Ben eskiden evden çıkmayan bir ev hanımıydım bu tarz kurslara gelerek hem geçimimi sağlıyorum hem de arkadaşlıklar ediniyorum. Bu kursta çocuklarımın yaşlarındaki insanlarla eğitim görüyorum ve kendimi geliştiriyorum. Bu kurs bana çok iyi katkı sağlıyor. Bu tarz kursları açarak kadınlara bu olanakları sunanlara çok teşekkür ediyorum. Evlerde takılıp kalmaktansa buralara gelerek iş öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Örneğin burada yapılan bir kurs sayesinde işim oldu. İğne oyası yaparak para kazandım şimdi de bu kursla muhasebeye dair bilgiler alarak kendi muhasebe işlerimi kendim yapacağım. İnsanın kendi kazandığı parayı harcaması kadar güzel bir şey yok. Bu kurslar sayesinde kadınların özgüvenleri artıyor” diye konuştu.

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