Aldemir dos Santos Ferreira kimdir? Ferreira hangi takımda?

Ferreira kimdir? Aldemir dos Santos Ferreira 31 Aralık 1997 tarihide Dourados , Brezilya doğdu. genellikle Ferreira veya Ferreirinha olarak bilinir, Gremio için forvet olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir oyuncudur.

Dourados , Mato Grosso do Sul'da doğan Ferreira , anavatanındaki bir futbol okulundan 2014 yılında Gremio'nun genç kadrosuna katıldı. 2016'da Campeonato Gremio Serie A2 için São Luiz'e kiralandı ve ilk profesyonel maçına 13 Mart'ta Panambi karşısında 3-2 kazandıkları bir galibiyle başladı.

Ferreira hangi takımda oynadı?

Ferreira, ilk kıdemli golünü 24 Mart 2016'da attı ve maçın yalnızca Caxias'a karşı ev sahibi başarısını netleştirdi. Turnuva boyunca iki golle katkı sağladıktan sonra Gremio'ya döndü ve 20 yaş altı kadrosuna atandı.

14 Aralık 2017'de dizilişini tamamladıktan sonra Ferreira, ardından gelen Campeonato Paranaense için Toledo'ya kiralandı. Düzenli olarak kullanıldı , halen Gremio'ya ait olan 2018 Série D için komşu Cianorte'ye katıldı.

9 Ocak 2019'da Ferreira , kiralık olarak Aimoré'ye taşındı, ancak ayak sakatlığı nedeniyle nadiren yer aldı. Daha sonra Tricolor'a döndü ve Campeonato Brasileiro de Aspirantes için yedek takıma atandı.

23 Temmuz 2019'da Ferreira, Gremio ile olan sözleşmesini 2021'in sonuna kadar uzattı ve yedeklerin Brasileirão de Aspirantes'te ikinci bitirmesine yardımcı oldu. A takımıyla ilk maçına 29 Eylül'de Fluminense karşısında Série A şampiyonluğu için 2-1 yenildikleri maçta Luciano'nun ikinci yarı yerine oyuna girdi.

Ferreira ilk golünü 5 Aralık 2019'da evinde Cruzeiro'ya 2-0 yenildikleri maçta attı.