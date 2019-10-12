Alçaklıkta sınır tanımıyorlar! Şimdi de bunu yaptılar Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör yandaşları sosyal medyada yalan haberlerine hız verdi. Terör yandaşları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde bulunmayan tankların görüntülerini harekat sırasında çekilmiş gibi paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabaları aynı hızıyla devam ediyor. Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında 2012 yılında Esed Rejimi ordusuna ait Rus yapımı T-72 tanklarının patlatıldığı görüntüleri kullanarak harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi. Bununla birlikte Rus yapımı T-72 tipi tankların TSK'nın envanterinde bulunmadığı bildirildi. Örgüt destekçilerinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında da dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı, AA tarafından gözler önüne serilmişti.

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